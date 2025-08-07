Diez escuelas de verano en Huelva reciben apoyo del IAJ para fomentar la conciliación familiar

Un total de diez proyectos en la provincia de Huelva, entre ellos la escuela de verano de Villalba del Alcor, han recibido este verano subvenciones de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a través del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), con el objetivo de facilitar la conciliación familiar y promover la corresponsabilidad durante las vacaciones escolares.

Estas ayudas forman parte de una estrategia regional que abarca 53 escuelas, campamentos y actividades juveniles en toda Andalucía, y que busca ofrecer alternativas de ocio educativo, inclusivo y en valores para los menores, al tiempo que apoya a las familias trabajadoras en una etapa clave del año.

En el caso de Villalba del Alcor, el proyecto municipal lleva cinco años funcionando, aunque esta edición ha sido la primera en contar con financiación directa del IAJ. Gracias a esta ayuda, se ha podido ampliar el número de actividades y plazas disponibles, lo que ha tenido un impacto positivo tanto en los menores como en sus familias. Las propuestas incluyen talleres medioambientales, actividades deportivas, formación en valores, respeto, inclusión e igualdad, así como sesiones educativas sobre el uso responsable de las redes sociales.

Desde la Junta de Andalucía se subraya la importancia de fomentar políticas activas de conciliación durante todo el año, pero especialmente en verano, cuando los menores no asisten a clase. En este sentido, las escuelas de verano juegan un papel esencial en la socialización de los niños y niñas, la transmisión de valores y el apoyo directo a los hogares onubenses.

Además de las subvenciones, la Consejería de Inclusión Social mantiene abierta otras líneas de actuación como el Plan Corresponsables, programas de garantía alimentaria y proyectos coordinados con el Instituto Andaluz de la Mujer y la Consejería de Educación para impulsar la coeducación y la igualdad real desde edades tempranas.

Estas iniciativas se enmarcan en el primer Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad, dotado con 44 millones de euros y respaldado por instituciones, empresas, universidades, clubes deportivos y colegios profesionales de toda Andalucía.