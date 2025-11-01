Diecisiete ayuntamientos onubenses recibirán ayudas de la Diputación para impulsar eventos culturales y turísticos

Un total de diecisiete ayuntamientos de la provincia de Huelva se beneficiarán de la convocatoria de ayudas para eventos socioeconómicos y culturales impulsada por la Diputación de Huelva, a través del Área de Presidencia. Las subvenciones, que oscilan entre los 5.000 y los 25.000 euros, suponen una inversión global de 244.000 euros, a la que se suman otros 50.000 euros destinados a una asociación y una hermandad de la provincia.

El objetivo de esta convocatoria es promover el desarrollo y la proyección cultural, patrimonial y turística de los municipios onubenses, fomentando la diversificación y calidad de la oferta turística y apoyando los proyectos con mayor trayectoria y repercusión en la provincia.

Entre los eventos beneficiados se encuentran el Festival Internacional de Danzas de Villablanca, las Jornadas Medievales de Cortegana, la Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico de Aracena, el Certamen Nacional de Pintura de Gibraleón, el Festival Internacional de Música “Ciudad de Ayamonte”, la Feria de la Castaña de Fuenteheridos y el Festival Coral del Atlántico de Isla Cristina.

También recibirán apoyo la Feria Franca Medieval de Niebla, la Fiesta de la Vendimia de La Palma del Condado, la Feria Nacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón de Punta Umbría, la Feria de Artesanía de El Granado, las Jornadas de Cultura Islámica de Almonaster la Real, la Feria Ganadera y Agroalimentaria de Aroche (FEGAR), la Feria del Caballo y sus complementos de Cartaya, el Concurso Provincial de Fandangos ‘Amparo Correa’ de San Silvestre de Guzmán, el Certamen Nacional de Pintura al Aire Libre de Cortelazor y la Feria Gastronómica Transfronteriza del Gurumelo de Paymogo.

La convocatoria excluye expresamente las romerías, carnavales, Semana Santa y fiestas patronales, centrando su apoyo en los eventos que promuevan el patrimonio inmaterial y el enriquecimiento cultural y turístico de la provincia.

Además, la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño y la Hermandad de Nuestra Señora de los Clarines recibirán 25.000 euros cada una para la organización de la Saca de las Yeguas y el Belén Viviente de Beas, respectivamente, dos de los acontecimientos más emblemáticos y con mayor valor etnográfico de Huelva.