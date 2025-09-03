Detenido en Matalascañas tras robar un vehículo oficial de Medio Ambiente y huir de la Policía

Un individuo fue detenido en la noche de ayer en Matalascañas tras sustraer un vehículo oficial de los Agentes de Medio Ambiente en la zona de La Rocina y emprender la huida hacia la playa.

La alerta movilizó a la única patrulla policial disponible en la urbanización, que consiguió interceptar al conductor a la altura de la gasolinera de la playa. Se inició entonces una persecución que finalizó en el camino del camping, cuando el vehículo sustraído perdió el control en una curva y acabó colisionando contra la valla del Parque Dunar, quedando inutilizado.

Lejos de entregarse, el individuo trató de escapar a pie, lanzándose por un talud y escondiéndose entre pinares y matorrales. Sin embargo, la insistencia de los agentes permitió localizarlo y proceder a su detención.

Fuentes policiales han destacado la profesionalidad y rapidez de los efectivos, que pese a la escasez de medios disponibles en plena temporada alta, lograron resolver con eficacia una situación de riesgo para la seguridad ciudadana.