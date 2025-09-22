Detenido en Ayamonte un hombre que portaba una pistola de aire comprimido y 60 gramos de hachís

La Policía Local de Ayamonte ha detenido este lunes a un hombre que deambulaba por el centro de la ciudad con una pistola en la mano, lo que provocó la alarma entre los vecinos.

Tras recibir el aviso telefónico, los agentes se desplazaron de inmediato hasta la zona, logrando localizar al individuo e intervenirle el arma, que resultó ser una pistola de aire comprimido.

En el cacheo, la Policía Local también le requisó 60 gramos de hachís y unos 400 euros en efectivo, en billetes pequeños y monedas. El hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales.

Desde la Policía Local han destacado que la rápida intervención permitió restablecer el orden público sin incidentes y han agradecido la colaboración ciudadana en este tipo de avisos.