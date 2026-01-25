Un desprendimiento obliga a extremar la precaución en la A-495 entre Rosal de la Frontera y Santa Bárbara de Casa

Un desprendimiento registrado en la A-495, a la altura del kilómetro 77, está provocando importantes dificultades para la circulación entre Rosal de la Frontera y Santa Bárbara.

Según la información facilitada, el material desprendido ocupa casi la totalidad de la calzada. Por el momento, los turismos pueden circular con precaución, mientras que el paso de camiones y vehículos pesados no es posible, debido a la falta de espacio y al riesgo existente.

Los servicios de mantenimiento ya han sido activados para evaluar la situación y proceder a la retirada del desprendimiento, con el objetivo de restablecer la normalidad en la vía lo antes posible.