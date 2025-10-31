David Toscano respalda la celebración en Huelva del Pleno del Consejo Superior de Arquitectos de España en 2026

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha mostrado el apoyo de la institución provincial a la celebración en la provincia del Pleno del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), que tendrá lugar el 10 de septiembre de 2026. Este encuentro reunirá a todos los decanos de los colegios oficiales de arquitectos del país, consolidando a Huelva como un referente del urbanismo y la arquitectura contemporánea.

Toscano ha mantenido un encuentro en la sede provincial con el decano del Colegio de Arquitectos de Huelva, Francisco Rodríguez-Pantoja, y el vicesecretario, José Manuel Coronel, para abordar los detalles de la colaboración institucional en la organización del evento. En la reunión también participó el director del Área de Arquitectura de la Diputación, Julio Sánchez.

El pleno del CSCAE servirá como foro para debatir los retos del urbanismo actual, las tendencias de futuro y la sostenibilidad de las ciudades, además de ofrecer a los participantes la oportunidad de conocer algunos de los enclaves más emblemáticos de la provincia, como la Sierra de Aracena, Riotinto, El Rocío o La Rábida.

La elección de Huelva como sede fue aprobada por unanimidad en la última sesión del Consejo celebrada en octubre. Toscano destacó la importancia de esta designación, subrayando que “situará a Huelva en el centro del debate sobre la arquitectura y el urbanismo del siglo XXI, mostrando al resto de España el talento, el patrimonio y la riqueza paisajística de nuestra provincia”.

El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) es el órgano representativo y coordinador de los colegios oficiales a nivel estatal, y constituye la máxima institución profesional de los arquitectos españoles.