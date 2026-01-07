David de Miranda sale por la Puerta Grande en Manizales tras una tarde para el recuerdo

El diestro onubense David de Miranda firmó una actuación memorable en la segunda corrida de la Feria de Manizales, de la que salió por la Puerta Grande tras cortar tres orejas y dejar una rotunda demostración de temple, capacidad y toreo clásico.

El primer gran momento de la tarde llegó con el segundo toro de Santa Bárbara, al que De Miranda cuajó una faena de menos a más, basada en la suavidad y el mando, con derechazos profundos y naturales largos que conectaron de lleno con los tendidos. Un estoconazo en todo lo alto le valió dos orejas, mientras que el astado fue premiado con la vuelta al ruedo.

Bajo una intensa lluvia, el torero volvió a mostrar su autoridad en el cuarto, firmando una faena de enorme mérito y paciencia ante un toro complicado, paseando la tercera oreja de la tarde. Además, tuvo que hacerse cargo del sexto por el percance de su compañero, dejando constancia de su firmeza y compromiso pese a las escasas opciones del animal.

Con este triunfo, David de Miranda refuerza su gran momento y deja una huella de verdad y pureza en el ruedo colombiano de Manizales.