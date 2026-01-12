David de Miranda, gran triunfador de la Temporada Taurina de Manizales

El diestro David de Miranda se ha convertido en el gran protagonista de la 71.ª Temporada Taurina de Manizales, al alzarse con los dos premios más prestigiosos del ciclo tras una actuación que ha marcado esta edición de la feria.

El momento decisivo llegó el pasado 6 de enero en la Plaza Monumental de Manizales, donde David de Miranda firmó una faena de alto nivel frente al toro “Serrano”, de la ganadería Santa Bárbara. La profundidad de su toreo y la conexión con los tendidos le valieron el reconocimiento unánime del jurado.

Como resultado, el torero de Trigueros recibió la Réplica de la Catedral de Manizales, trofeo que lo acredita como máximo triunfador de la temporada, así como el Trofeo Voceador de La Patria, concedido por la calidad artística y técnica de su actuación.

El jurado de la feria completó el Cuadro de Honor destacando, además, a la ganadería Santa Bárbara como la mejor del ciclo, a Emerson Pineda como mejor subalterno y a Olga Casado como mejor novillera.

Este doble reconocimiento en tierras colombianas supone un inicio de año destacado para David de Miranda y refuerza su proyección internacional en una de las plazas más emblemáticas del calendario taurino americano.