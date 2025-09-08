David de Miranda deslumbra en Venezuela y firma la mejor faena de la Feria de Tovar

David de Miranda ha vuelto a dejar huella en el toreo internacional. El diestro de Trigueros debutó en Sudamérica con un triunfo rotundo en la Feria de Tovar, en Venezuela, donde fue distinguido con el galardón a la mejor faena tras cortar las dos orejas a “Enamorado”, toro número 87 de la ganadería Rancho Grande, de 441 kilos. Una actuación de gran entrega y temple que conquistó al público y que marca un nuevo hito en su carrera.

El éxito en tierras venezolanas se suma a una temporada excepcional que ha encumbrado al torero onubense en las principales plazas. En mayo logró abrir la Puerta del Príncipe en la Real Maestranza de Sevilla, tras una faena vibrante a un ejemplar de El Parralejo que le confirmó como uno de los grandes nombres del presente. En agosto, en la Feria de Málaga, vivió una tarde épica en la que desorejó a dos toros y salió por la Puerta Grande, arropado por un público entregado. También en su tierra, en las Colombinas de Huelva, volvió a ser protagonista, demostrando madurez, técnica y un carisma que conecta con la afición.

Con el triunfo en Tovar, David de Miranda suma a sus éxitos nacionales un reconocimiento internacional de enorme valor simbólico. Su primera faena en Sudamérica no solo le abrió las puertas del público venezolano, sino que confirma el excelente estado de forma con el que transita este 2025. El torero triguereño, que ya ha dejado tardes memorables en plazas de máximo prestigio, consolida así un año que quedará grabado en su trayectoria como uno de los más completos y brillantes de su carrera.