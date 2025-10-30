David de María ofrecerá un concierto sinfónico en Zalamea la Real

El próximo sábado 8 de noviembre, Zalamea la Real acogerá un concierto sinfónico único protagonizado por el cantante y compositor David de María, que actuará junto a la Banda de Música Don Justo Ruiz bajo la batuta de José Raúl Llanes. El espectáculo, organizado por la Primitiva Hermandad de San Vicente Mártir con la colaboración del Ayuntamiento de Zalamea, promete fusionar la voz del artista jerezano con los matices de la música sinfónica en un evento de gran calidad artística.

El concierto se celebrará en el Teatro Ruiz Tatay a las 20:30 horas. La taquilla abrirá desde el lunes 3 de noviembre para que el público pueda adquirir sus entradas:

Lunes 3 y martes 4: de 10:00 a 12:00 horas

Miércoles 5, jueves 6 y viernes 7: de 16:00 a 18:00 horas

Sábado 8: de 10:00 a 12:00 y de 16:00 a 18:00 horas

El precio de las entradas será de 15 euros para los hermanos de la Hermandad de San Vicente y 18 euros para el público general, con un máximo de cinco entradas por persona.

Se espera que el concierto genere gran expectación en la localidad, ofreciendo una experiencia musical diferente que combina el talento de David de María con la fuerza de la banda sinfónica local, en una cita cultural destacada para Zalamea la Real.