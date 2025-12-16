Aceites, quesos y conservas onubenses protagonizan la muestra navideña de la Diputación

La Diputación de Huelva ha inaugurado la decimoquinta edición de la Muestra de Aceites, Quesos y Conservas en Aceite de la provincia, una cita ya consolidada en la programación navideña que tiene como objetivo promocionar los productos onubenses y fomentar el comercio de cercanía. La muestra se celebra hasta el próximo miércoles 17 de diciembre en los soportales de la Gran Vía, en horario ininterrumpido de 11:00 a 21:00 horas.

Los diputados provinciales Juan Daniel Romero y José Carlos Roda han sido los encargados de inaugurar esta edición, destacando la importancia de iniciativas como esta para poner en valor la riqueza gastronómica y agroalimentaria de la provincia. Aceites de oliva virgen extra, quesos, conservas y otros productos de calidad conforman una oferta que representa la diversidad y excelencia del sector.

Juan Daniel Romero ha animado tanto a la ciudadanía onubense como a las personas que visitan la ciudad durante estas fechas navideñas a acercarse a la muestra para conocer, degustar y adquirir productos de la tierra, subrayando el papel de estos encuentros como escaparate del talento y el trabajo de las empresas locales.

En total, doce empresas participan en esta decimoquinta edición. Ocho de ellas son almazaras de la provincia, acompañadas por dos queserías, una empresa conservera y un expositor dedicado al garbanzo de Escacena, producto amparado por la Indicación Geográfica Protegida (IGP) y presente a través de la cooperativa Campo de Tejada.

Las cooperativas olivareras participantes proceden de municipios como Beas, Gibraleón, Manzanilla, San Bartolomé de la Torre, Trigueros, Paterna del Campo, Bonares y Candón, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de degustar y comprar aceites de oliva virgen extra elaborados en la provincia. En el apartado de conservas, cuenta con expositor propio la empresa USISA, de Isla Cristina, mientras que el sector quesero está representado por Quesos Doñana, de Bonares, y Quesos Monte Robledo, de Aracena.

Esta muestra toma el relevo de la Muestra de Dulces y Vinos, celebrada en los días previos y por la que pasaron miles de personas, consolidando a los soportales de la Diputación como un espacio de referencia para la promoción de los productos locales durante la Navidad.

La iniciativa refuerza el compromiso de la Diputación de Huelva con el desarrollo del sector agroalimentario, el consumo de proximidad y la puesta en valor de la identidad gastronómica onubense.