Cumbres Mayores impulsa su modernización con una inversión récord de 777.000 euros

Cumbres Mayores afronta una transformación histórica gracias a una inversión récord de 777.482 euros procedente de la Diputación de Huelva, lo que equivale a 450 euros por habitante. Las actuaciones, incluidas dentro del Plan de Concertación, el programa Tu Diputación Invierte y las ayudas a la eficiencia energética, permitirán modernizar infraestructuras, crear empleo y avanzar hacia un modelo municipal más sostenible.

El presidente de la Diputación, David Toscano, visitó la localidad junto al alcalde en funciones, Enrique Carrascal, para conocer de cerca el desarrollo de los proyectos en marcha. Toscano destacó que “Cumbres Mayores es un ejemplo del compromiso de la Diputación con los municipios pequeños: escuchar, apoyar y transformar realidades con actuaciones que mejoran la vida de sus vecinos”.

El grueso de la inversión, 292.095 euros, procede del Plan de Concertación, que contempla partidas para el Plan de Empleo (81.000 €), mejoras en infraestructuras (77.000 €) y más de 100.000 euros de fondos incondicionadosdestinados a cubrir necesidades municipales.

Además, a través del programa Tu Diputación Invierte, el municipio contará con 235.696 euros para la reforma integral del mercado municipal, que se convertirá en un espacio más moderno, accesible y funcional, con el objetivo de revitalizar la economía local y fomentar la convivencia vecinal.

En materia de eficiencia energética, la Diputación financia 248.691 euros para la instalación de 647 luminarias LED y la renovación de 16 centros de mando, una actuación que permitirá reducir el consumo energético en un 74 %, evitar la emisión de 79,6 toneladas de CO₂ al año y generar un ahorro anual de 21.400 euros en la factura eléctrica municipal.

Toscano subrayó que “no solo se trata de ahorro, sino también de proteger el cielo nocturno de la Sierra y de liberar recursos para reforzar otros servicios municipales”. Por su parte, el alcalde en funciones, Enrique Carrascal, agradeció el respaldo de la institución provincial y destacó la importancia de la reforma del mercado y del alumbrado público, “dos actuaciones que modernizan el municipio y suponen un importante impulso económico y medioambiental”.

Durante la jornada, el presidente visitó puntos clave como el Mercado de Abastos, el Punto Vuela, la Biblioteca Municipal y la Casa Convento, que se rehabilita para acoger nuevos servicios como la futura oficina de turismo. Toscano también saludó a usuarios de la Asociación Albillo, que atiende a personas con discapacidad, destacando la labor social del municipio.

Con esta inversión, la Diputación refuerza su papel como motor del desarrollo local, garantizando que la calidad de los servicios públicos llegue con igualdad a todos los municipios de la provincia, especialmente a los de menor tamaño.