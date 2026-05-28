Cumbres Mayores celebrará del 3 al 8 de junio su tradicional Corpus Christi

Cumbres Mayores ya prepara una nueva edición de su Corpus Christi, una de las festividades más representativas del municipio serrano, que se desarrollará del 3 al 8 de junio con una amplia programación religiosa, cultural y festiva.

La presentación oficial ha tenido lugar en la Diputación Provincial de Huelva con la participación de la diputada provincial Carmen Díaz, la alcaldesa Gema Castaño y el teniente de alcalde Enrique Carrascal.

Durante el acto, la alcaldesa destacó que el Corpus Christi representa “la gran fiesta del pueblo” y una de las principales señas de identidad de la localidad, subrayando el valor cultural, histórico y etnográfico de esta celebración.

La programación arrancará el miércoles 3 de junio con la subida al pueblo de Nuestra Señora de la Esperanza y el recibimiento de las imágenes en la Plaza del Amparo, acompañadas por grupos de danza, tamborileros y la Banda Municipal de Música. La jornada concluirá con fuegos artificiales y la tradicional Noche del Pescaíto.

El jueves 4 de junio, Día del Corpus, tendrá lugar la función religiosa solemne y la procesión del Santísimo Sacramento bajo palio junto a las imágenes de las vírgenes de la Esperanza, Amparo y Gracia.

El programa incluye además actividades populares como sueltas de vaquillas, encierros, paseos a caballo, propuestas infantiles y actuaciones musicales tanto en la Caseta Municipal como en la Zona Joven.

Desde el Ayuntamiento han invitado a vecinos y visitantes de toda la provincia de Huelva a disfrutar de una celebración que cada año reúne a cientos de personas en torno a la tradición, la convivencia y el ambiente festivo característico de la Sierra.