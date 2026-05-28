Cumbres Mayores celebrará del 3 al 8 de junio su tradicional Corpus Christi
La festividad combinará actos religiosos, cultura popular, música y actividades tradicionales en una de las celebraciones más emblemáticas de la Sierra
Cumbres Mayores ya prepara una nueva edición de su Corpus Christi, una de las festividades más representativas del municipio serrano, que se desarrollará del 3 al 8 de junio con una amplia programación religiosa, cultural y festiva.
La presentación oficial ha tenido lugar en la Diputación Provincial de Huelva con la participación de la diputada provincial Carmen Díaz, la alcaldesa Gema Castaño y el teniente de alcalde Enrique Carrascal.
Durante el acto, la alcaldesa destacó que el Corpus Christi representa “la gran fiesta del pueblo” y una de las principales señas de identidad de la localidad, subrayando el valor cultural, histórico y etnográfico de esta celebración.
La programación arrancará el miércoles 3 de junio con la subida al pueblo de Nuestra Señora de la Esperanza y el recibimiento de las imágenes en la Plaza del Amparo, acompañadas por grupos de danza, tamborileros y la Banda Municipal de Música. La jornada concluirá con fuegos artificiales y la tradicional Noche del Pescaíto.
El jueves 4 de junio, Día del Corpus, tendrá lugar la función religiosa solemne y la procesión del Santísimo Sacramento bajo palio junto a las imágenes de las vírgenes de la Esperanza, Amparo y Gracia.
El programa incluye además actividades populares como sueltas de vaquillas, encierros, paseos a caballo, propuestas infantiles y actuaciones musicales tanto en la Caseta Municipal como en la Zona Joven.
Desde el Ayuntamiento han invitado a vecinos y visitantes de toda la provincia de Huelva a disfrutar de una celebración que cada año reúne a cientos de personas en torno a la tradición, la convivencia y el ambiente festivo característico de la Sierra.