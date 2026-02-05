Cumbres Mayores alerta de incidencias en carreteras por el temporal y cierra el cementerio municipal

El Ayuntamiento de Cumbres Mayores ha emitido un aviso a la población para extremar la precaución al circular por varias carreteras del término municipal debido a las afecciones provocadas por el temporal de lluvia que atraviesa la provincia.

Según ha informado el consistorio, se recomienda máxima atención en la carretera A-5300 donde se están formando balsas de agua que dificultan la circulación y aumentan el riesgo de aquaplaning. Asimismo, se advierte de problemas en la HU-9106, a la altura del cruce con Fuentes de León, donde corrientes de agua atraviesan la vía y se han detectado restos rocosos arrastrados por la lluvia.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha decidido además mantener cerrado el Cementerio Municipal mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas, como medida preventiva para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes.