Aqualia reparte agua embotellada en Hinojos tras la rotura de la tubería principal por las lluvias

El municipio de Hinojos afronta una situación excepcional en el abastecimiento de agua potable tras la rotura de la tubería principal que conecta el pozo de La Matanza con el depósito municipal, una incidencia provocada por un movimiento de tierra a consecuencia de las intensas lluvias acumuladas durante las últimas semanas.

Aunque el suministro al pueblo se mantiene garantizado por el momento, el Ayuntamiento ha confirmado que el depósito municipal está funcionando como reserva, lo que obliga a extremar la prudencia en el consumo mientras se prolongan los trabajos de reparación. La intervención técnica podría alargarse durante horas o incluso días, ya que las condiciones meteorológicas y la inestabilidad del terreno están dificultando las labores.

Ante este escenario, y como medida preventiva para garantizar el acceso al agua potable, la empresa Aqualia procederá este jueves al reparto de agua embotellada a partir de las 09.00 horas. La distribución se llevará a cabo en la Casa de la Cultura Juan Romero de la Rosa, donde se facilitará un paquete por familia, destinado exclusivamente a aquellas personas que realmente lo necesiten.

Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la responsabilidad y a la solidaridad vecinal para que la ayuda llegue a los hogares más afectados y se eviten acopios innecesarios. El Consistorio mantiene contacto permanente con Aqualia y con los servicios técnicos para evaluar la evolución de la avería y activar nuevas medidas si fuera necesario.

Asimismo, se insiste en la importancia de realizar un uso responsable del agua potable, evitando consumos no esenciales mientras se trabaja para restablecer completamente la conducción dañada. Las autoridades locales agradecen la comprensión y colaboración de los vecinos ante una situación provocada por el temporal y recuerdan que cualquier novedad será comunicada a través de los canales oficiales.

El Ayuntamiento de Hinojos subraya que el objetivo es garantizar en todo momento el acceso al agua potable en condiciones de seguridad, minimizando las molestias a la población hasta que la reparación quede finalizada y el suministro vuelva a la normalidad.