Cortada la HU-7100 entre Almonaster la Real y Valdelamusa por un deslizamiento de tierras

La carretera provincial HU-7100, que conecta Almonaster la Real con Valdelamusa, permanece cortada al tráfico debido a un deslizamiento de tierras y al arrastre de varios árboles de gran porte registrado en el punto kilométrico 1+000, en las proximidades de Almonaster.

Según la información facilitada, la incidencia se ha producido como consecuencia de las condiciones meteorológicas adversas, lo que ha provocado la obstrucción total de la vía. Desde los servicios de carreteras se recomienda a los conductores utilizar itinerarios alternativos a través de la HU-7104, la N-435 y la HU-8105, mientras se desarrollan los trabajos necesarios para restablecer la circulación.

Las autoridades advierten de que la afección podría prolongarse durante varios días, por lo que se insiste en la necesidad de extremar la precaución, respetar la señalización instalada y mantenerse informados a través de los canales oficiales.