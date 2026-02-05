Los servicios de emergencia cortan la HU-8100 por riesgo de desprendimientos y reabierta la HU-3101 tras mejorar la seguridad

El Servicio de Carreteras de la Diputación de Huelva ha informado del corte total al tráfico de la carretera HU-8100 que une Encinasola y Aroche debido al riesgo de desprendimientos y a la posible caída de nuevos árboles como consecuencia de las condiciones meteorológicas adversas registradas en las últimas horas.

La decisión se ha adoptado como medida preventiva para garantizar la seguridad de los conductores, ante la inestabilidad del terreno y la presencia de vegetación afectada por el viento y la saturación de agua en el suelo. Desde la Diputación se recomienda evitar la zona y utilizar itinerarios alternativos mientras los técnicos evalúan la evolución del riesgo y realizan las actuaciones necesarias para asegurar la vía.

Por otro lado, el Servicio de Carreteras ha actualizado la información sobre el estado de la red viaria provincial y ha confirmado que el tráfico ha quedado restablecido en la carretera HU-3101, que conecta la ciudad de Huelva con la N-431 a la altura de La Ribera. Esta vía había sufrido afecciones como consecuencia del temporal, pero tras las labores de inspección y acondicionamiento se ha considerado segura para la circulación.

Desde la Diputación de Huelva se insiste en la importancia de extremar la precaución en los desplazamientos, especialmente en carreteras secundarias y zonas arboladas, donde pueden producirse incidencias puntuales. Asimismo, se recuerda a la ciudadanía que consulte los canales oficiales para conocer el estado actualizado de las carreteras y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

Los equipos de mantenimiento continúan trabajando sobre el terreno y permanecen en alerta ante posibles nuevas incidencias derivadas del viento y las lluvias, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y restablecer la normalidad lo antes posible.