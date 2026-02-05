Un desprendimiento de un talud obliga a evacuar dos viviendas en Cortegana

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva han intervenido en el municipio de Cortegana tras el desprendimiento de un talud en la calle Alta, un incidente que ha afectado a dos vehículos estacionados y ha obligado a la evacuación preventiva de dos viviendas cercanas por motivos de seguridad.

La actuación ha sido llevada a cabo por efectivos del parque de Jabugo, con la participación de dos cabos, cuatro bomberos y un sargento, que han realizado labores de apuntalamiento y aseguramiento de la zona para evitar nuevos desprendimientos. Según han informado los servicios de emergencia, no se han producido daños personales, aunque sí se han registrado daños materiales como consecuencia del corrimiento de tierras.

Como medida preventiva ante la situación meteorológica adversa, el Consorcio Provincial de Bomberos mantiene reforzados los parques de la provincia y el dispositivo operativo activo, mientras persistan los avisos por el temporal y sea necesario garantizar una respuesta rápida ante posibles nuevas incidencias.