La Junta destina más de 1,1 millones de euros a impulsar la modernización y digitalización del comercio y la artesanía en Huelva

La Consejería de Empleo ha abonado un total de 1.179.087 euros a 67 pequeñas y medianas empresas de la provincia de Huelva dentro de la línea de ayudas destinada a la modernización, mejora de la competitividad y digitalización del sector comercial y artesano, cofinanciadas con fondos europeos FEDER.

Estos incentivos contemplan subvenciones que oscilan entre 4.000 y 40.000 euros, permitiendo cubrir hasta el 100% de la inversión planteada por las empresas beneficiarias. Las ayudas se estructuran en dos líneas principales: una orientada a actuaciones de modernización de los negocios, de la que se han beneficiado 42 pymes comerciales, y otra centrada en la mejora de las tecnologías de la información y la comunicación, que ha permitido apoyar a 25 empresas para reforzar su productividad y competitividad.

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Huelva, Juan Carlos Duarte, se ha desplazado hasta Valverde del Camino, acompañado por la coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud, Ana Ramos, para mantener un encuentro con la empresa HEVO Iberia 2020 SL, dedicada a la fabricación de calzado y al comercio mayorista de textiles bajo la marca comercial Cejudo, como ejemplo del impacto positivo de estos incentivos.

Asimismo, ambos representantes del Gobierno andaluz han visitado la Cooperativa del Campo San Bartolomé, conocida comercialmente como Olibeas, ubicada en Beas, una almazara histórica fundada en 1942 y referente en la producción de aceite de oliva virgen extra de alta calidad en la provincia, que ha recibido numerosos reconocimientos. Con estas ayudas, la Junta refuerza su apoyo al tejido productivo onubense y al desarrollo económico del territorio.