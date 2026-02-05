Trigueros inaugura este sábado su temporada teatral con nueve espectáculos para todos los públicos

El municipio de Trigueros levanta el telón este sábado, 7 de febrero, de su temporada teatral de invierno-primavera, una ambiciosa programación compuesta por nueve espectáculos de primer nivel que refuerzan al Teatro Municipal como uno de los principales focos escénicos de la provincia de Huelva.

La apertura llegará de la mano del humor inconfundible de Yllana, con su comedia musical Madness, un montaje que combina risa, canto a cappella y crítica a la vida contemporánea, la rutina y la tecnología. Un arranque potente para una programación que apuesta por la diversidad de estilos y públicos.

La diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha destacado que Trigueros “se está posicionando con paso firme como un referente cultural en la provincia”, fruto —ha señalado— del trabajo, la planificación y la convicción de que la cultura es una herramienta de transformación social y desarrollo municipal.

Tras un mes de enero marcado por las fiestas patronales, el teatro municipal acoge una oferta que abarca desde la comedia y el teatro musical hasta el teatro familiar, la primera infancia, el humor, los títeres, el teatro de sombras y la música en directo. Para el concejal de Cultura, Benito Conde, se trata de “acercar la cultura escénica a la ciudadanía con propuestas inclusivas y adaptadas a distintas sensibilidades y generaciones”.

El público familiar tendrá un papel destacado con espectáculos como Feriantes, homenaje a las ferias tradicionales; La selva, dirigida a la primera infancia; El Patito Feo, con sombras y títeres; La Semilla, una propuesta sensible sobre los procesos vitales; y Bichitos, una obra educativa centrada en el respeto por la naturaleza.

La música también será protagonista con Aidalai, Tributo a Mecano, el 20 de marzo, y con Las Guerreras del K-Pop, el 11 de abril, una propuesta que fusiona música, acción y fantasía pensada para el público joven. El broche final lo pondrá el humorista Santi Rodríguez, con su monólogo Nos damos un viaje, el 17 de abril.

El alcalde de Trigueros, Vidal Blanco, ha subrayado que esta programación “muy trabajada y cuidada” sitúa al municipio como líder cultural en el área metropolitana, destacando además el adelanto del horario de las funciones para favorecer la convivencia y el disfrute de la oferta gastronómica local. “Un binomio de cultura y restauración que convierte a Trigueros en un punto de encuentro para disfrutar de la antesala de la primavera”, ha concluido.