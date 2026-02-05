Un socavón obliga a extremar la precaución en la A-5300 entre Cañaveral de León y Arroyomolinos de León

Un socavón en la carretera A-5300, a la altura del kilómetro 29, está generando problemas para la circulación en el tramo comprendido entre Cañaveral de León y Arroyomolinos de León, lo que ha llevado a las autoridades a pedir máxima precaución a los conductores.

La incidencia se ha producido como consecuencia del temporal de lluvias de los últimos días, que ha debilitado el firme en este punto de la vía, provocando un hundimiento que compromete la seguridad del tráfico. Aunque la carretera permanece transitable, el estado del asfalto obliga a reducir la velocidad y a extremar la atención al circular por la zona afectada.

Desde los servicios de mantenimiento se ha dado aviso para evaluar el alcance del daño y determinar las actuaciones necesarias para su reparación, mientras se mantiene la señalización preventiva para advertir a los conductores del riesgo existente.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios por este tramo, respetar la señalización instalada y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y conservación de carreteras hasta que la situación quede completamente solucionada.