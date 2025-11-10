El pueblo más pequeño de Huelva estrena cajero: adiós a los viajes para sacar efectivo

Los vecinos de Cumbres de Enmedio, el municipio con menor población de la provincia de Huelva, ya pueden retirar dinero en efectivo sin tener que desplazarse a otros pueblos. La instalación de un cajero automático forma parte de un programa de la Diputación de Huelva que tiene previsto desplegar 38 dispositivos en núcleos rurales y urbanos de toda la provincia.

Con una inversión anual de 500.000 euros, la iniciativa garantiza que los cajeros funcionen 24 horas al día, los 365 días del año, acercando servicios básicos a todos los ciudadanos y combatiendo la despoblación en municipios pequeños.

El presidente de la Diputación, David Toscano, se desplazó a Cumbres de Enmedio junto al vicepresidente primero, José Manuel Zamora, y el diputado de Reto Demográfico, José Carlos Roda. Toscano destacó que la medida responde a “sentido común y justicia”, asegurando que los habitantes de localidades pequeñas puedan acceder a servicios que antes requerían desplazamientos de varios kilómetros.

La alcaldesa de Cumbres de Enmedio, María Reyes Páez, manifestó su satisfacción por el nuevo servicio: “Ahora los vecinos podrán sacar dinero aquí y no tendrán que irse a otros pueblos”.

El programa, gestionado por NCR Atleos, busca dinamizar económicamente las zonas rurales y asegurar el acceso a servicios financieros esenciales. En los próximos días se activarán los 38 cajeros, distribuidos por la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, así como en municipios costeros y del área metropolitana de Huelva, garantizando cobertura y comodidad para los habitantes de la provincia.

Con esta iniciativa, la Diputación refuerza su compromiso con la igualdad entre municipios, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación rural.