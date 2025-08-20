Cuenta atrás en Niebla para celebrar a su patrona, la Virgen del Pino, con unas fiestas ampliadas y mayor número de casetas

Niebla comienza la cuenta atrás para volcarse un año más con su patrona, la Virgen del Pino, en unas fiestas que cada septiembre concentra la devoción de todo un pueblo. Este año, entre el 1 y el 8 de septiembre, el fervor religioso se unirá a un ambiente festivo renovado para una celebración que volverá a ser cita obligada para iliplenses y visitantes, con una completa programación, que ha sido presentada este miércoles en la Diputación de Huelva.

Tras dar la enhorabuena al Ayuntamiento por el trabajo realizado en la preparación de las fiestas, la diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha expresado “el orgullo” por unas celebraciones que “son patrimonio cultural de nuestra provincia y símbolo de identidad nuestras raíces”, punto en el que ha destacado que estas fiestas de Niebla “son la expresión viva de devoción y de la tradición de un pueblo con una historia milenaria”.

Baquero, que ha comparecido junto al alcalde, Joaquín Molina, y los concejales Manuel Ramos e Ismael Mantero, ha destacado que el Ayuntamiento ha diseñado “una programación cuidada al detalle, para el disfrute de todos” y, a la vuelta de dos semanas, “Niebla vestitá el traje de gala de la hospitalidad y del buen hacer y sus murallas, testigos de tantas culturas y civilizaciones, se volverán a engalanar para rendir tributo a su Patrona y para abrir sus puertas a todos los que quieran disfrutar de estos días de reencuentros, de alegría y de fe”, ha manifestado.

Molina, por su parte, ha remarcado “la importancia de las fiestas para el municipio y la solemnidad en torno a la Virgen del Pino”. “Llegando septiembre – ha dicho- cambia el ambiente y la fisonomía del pueblo, porque las fiestas representan una forma de vivir para todos sus vecinos y vecinas”.

El alcalde ha resaltado además que Niebla es uno de los cuatro pueblos de la provincia que mantienen las tradicionales capeas y, tras agradecer el apoyo de la Diputación, ha lanzado una invitación al pueblo y a visitantes para que se acerquen durante las fiestas en la primera semana de septiembre. “Son días de unión y encuentro de familias y amigos que regresan para estas fechas”.

La programación, ideada para todos los públicos, ha incidido, arranca el 1 de septiembre con la coronación de la reina y su corte de honor, ha concretado el concejal Manuel Ramos, así como con el pregón y un concierto en el Castillo de los Guzmanes.

A partir de ahí, se suceden días de actuaciones y música, fiestas infantiles, actos pensados para mayores y capeas hasta llegar al día más esperado, el 8 de septiembre, en el que la Patrona recorrerá las calles en procesión.

Entre las novedades de este año, el concejal ha destacado un incremento del número de casetas , un total de 20 particulares, además de la casetas Municipal y de la Juventud, el concurso de decoración de casetas y un segundo certamen que premiará la vaca más brava.

El cartel, presentado también en esta jornada, es obra de Noelia Espejo, “un cómputo de lo que representa Niebla, sus tradiciones y la Virgen del Pino, que quedan reflejados en armonía”, ha dicho Ismael Mantero.

La programación completa de las Fiestas en honor a la Virgen del Pino puede consultarse en la web del Ayuntamiento de Niebla.