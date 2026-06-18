La Cuenca Minera se rebela contra el futuro del vertedero de Nerva

La oposición al futuro del vertedero de Nerva ha vuelto a unir a buena parte de la Cuenca Minera. Ayuntamientos de la comarca, colectivos sociales, organizaciones ecologistas y distintas formaciones políticas han anunciado una respuesta conjunta contra el reciente dictamen ambiental emitido por la Junta de Andalucía, al considerar que permitirá prolongar e intensificar la actividad de las instalaciones.

Entre los firmantes de la iniciativa se encuentran los colectivos Ecologistas en Acción, Mesa de la Ría, Huelva Te Mira, Antivertederos, Nerva Salud y Dignidad, Riotinto Salud y Dignidad, el Movimiento Ciudadano Ni Vertedero Ni Tecnosuelos, así como las formaciones políticas PSOE, Izquierda Unida, Por Andalucía, Adelante Andalucía, Crea Pueblo y XNerva.

Las entidades consideran que el documento aprobado no supone un plan de cierre de las instalaciones, sino que abre la puerta a nuevas actividades industriales vinculadas al tratamiento de residuos, combustibles sólidos de sustitución, efluentes líquidos y suelos contaminados.

Los colectivos sostienen además que existen importantes deficiencias técnicas y legales en la tramitación ambiental. Entre sus principales argumentos señalan la cercanía de algunas instalaciones al núcleo urbano de Nerva, la utilización de estudios que consideran obsoletos para evaluar determinados impactos y las posibles consecuencias sobre el entorno de la Cuenca Minera y el río Tinto.

Asimismo, alertan de que el proyecto podría ser incompatible con la protección patrimonial de la zona minera, declarada Bien de Interés Cultural, y denuncian que la comarca corre el riesgo de consolidarse como un centro de tratamiento de residuos a gran escala.

Los firmantes han anunciado la presentación de nuevas alegaciones y no descartan acudir a los tribunales para intentar paralizar el proyecto. Además, han realizado un llamamiento a la ciudadanía para participar en futuras movilizaciones en defensa de lo que consideran un modelo de desarrollo alternativo para la Cuenca Minera.

Las organizaciones aseguran que mantendrán la presión institucional y social hasta lograr la anulación del dictamen ambiental y reclamar un calendario de cierre definitivo para las instalaciones de Nerva.