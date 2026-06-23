La Cuenca Minera promociona su oferta turística en las calles y centros comerciales de Sevilla

La Cuenca Minera de Riotinto ha reforzado su proyección turística en Sevilla gracias a una campaña promocional impulsada por la Diputación de Huelva y la Agencia Destino Huelva, que durante dos semanas ha llevado la imagen de este enclave onubense a algunos de los espacios urbanos y comerciales más concurridos de la capital andaluza.

Bajo el lema «Río Tinto: Un lugar por descubrir», la iniciativa ha mostrado a los sevillanos algunos de los principales atractivos de la comarca, destacando su patrimonio industrial, sus paisajes singulares, su riqueza cultural y su oferta de experiencias vinculadas a la historia minera del territorio.

La acción ha tenido presencia en una amplia red de soportes publicitarios distribuidos por la ciudad y su área metropolitana. Entre ellos figuran pantallas digitales instaladas en centros comerciales de gran afluencia como Lagoh, Torre Sevilla, Way Dos Hermanas y Plaza de Armas, además de publicidad exterior en diferentes puntos estratégicos y la rotulación de dos autobuses urbanos que han recorrido distintos barrios de la ciudad.

Según los datos auditados por OJD Exterior, la campaña registró 497.413 emisiones de los contenidos promocionales, alcanzando prácticamente la totalidad de la planificación prevista. Asimismo, las estimaciones realizadas sitúan en más de 366.000 los impactos generados a través del circuito digital desplegado en Sevilla.

Desde la organización destacan que esta iniciativa ha permitido acercar la oferta turística de la Cuenca Minera a uno de los mercados de proximidad más importantes para la provincia de Huelva, reforzando el posicionamiento de un destino que combina naturaleza, historia, patrimonio industrial y una identidad única en Andalucía.

La campaña forma parte de la estrategia promocional desarrollada por la Agencia Destino Huelva para aumentar la visibilidad de los distintos territorios de la provincia y atraer nuevos visitantes. Además, se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Cuenca Minera, financiado con fondos NextGeneration de la Unión Europea destinados a impulsar la competitividad y la puesta en valor de los recursos turísticos del territorio.