Cuatro equipos onubenses, finalistas del programa CanSat de la Agencia Espacial Europea

Cuatro equipos de la provincia de Huelva se han situado entre los finalistas del programa CanSat, impulsado por la Agencia Espacial Europea, tras participar en la fase regional celebrada en el aeródromo de Los Alcores, en Mairena del Alcor (Sevilla).

En total, 27 alumnos onubenses han formado parte de esta iniciativa educativa, en la que han competido 116 equipos andaluces procedentes de 67 centros docentes. La jornada ha culminado con el lanzamiento de 31 minisatélites, algunos mediante cohetes y otros con paramotor, antes de que los participantes defendieran sus proyectos ante un jurado especializado.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha asistido al evento y ha destacado el valor de este programa para fomentar vocaciones científicas y tecnológicas entre el alumnado. Según ha señalado, iniciativas como CanSat acercan el entorno espacial al sistema educativo andaluz y aportan un valor añadido a la formación en etapas como Secundaria y Bachillerato.

El programa, coordinado en España por Esero junto al Parque de las Ciencias de Granada, propone a los estudiantes el diseño, construcción y lanzamiento de un minisatélite del tamaño de una lata de refresco. Estos dispositivos deben cumplir una misión científica obligatoria y otra secundaria elegida por el propio equipo, transmitiendo datos en tiempo real y presentando posteriormente sus conclusiones.

En esta edición han participado 649 alumnos en Andalucía, con una destacada presencia femenina que supera el 50%, lo que refuerza el impulso a la igualdad en disciplinas científicas y tecnológicas. Además, la comunidad ha incrementado su participación respecto al curso anterior, representando el 20% del total nacional.

Tras la evaluación de los proyectos, el equipo ganador representará a Andalucía en la final nacional prevista para el mes de mayo en Extremadura. El programa CanSat se consolida así como una herramienta clave para el desarrollo de competencias en áreas como la programación, el análisis de datos o el diseño tecnológico, fomentando al mismo tiempo el trabajo en equipo y la creatividad entre los jóvenes.