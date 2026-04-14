Cortes y restricciones de tráfico este martes en el Puente Internacional sobre el Guadiana

El tráfico en el Puente Internacional sobre el Guadiana se verá afectado durante la jornada de este martes 14 de abril debido a trabajos de mantenimiento programados en la infraestructura.

Según ha informado Infraestructuras de Portugal, las actuaciones se desarrollarán entre las nueve de la mañana y las siete de la tarde, en horario español, lo que provocará cortes puntuales y circulación condicionada en la vía.

El motivo de estas restricciones es la realización de tareas de mantenimiento en los paneles informativos y en las cámaras de videovigilancia instaladas en el puente, elementos clave para la seguridad y gestión del tráfico en esta conexión internacional.

Durante el periodo de intervención, los conductores podrán encontrar estrechamientos de carril, así como limitaciones de velocidad, por lo que se recomienda extremar la precaución y planificar los desplazamientos con antelación.

Este puente, que conecta ambos lados del río Guadiana entre España y Portugal, registra un importante volumen de tráfico diario, por lo que estas actuaciones podrían generar retenciones en determinados momentos del día.