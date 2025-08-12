Cuatro días para disfrutar de la Feria de Agosto de Punta Umbría: música, gastronomía y tradición

Punta Umbría ultima los detalles para celebrar, del 14 al 17 de agosto, su Feria de Agosto, una cita que el Ayuntamiento ha diseñado para el disfrute de todos los públicos, tanto en la Feria de Día como en la Feria de Noche. La programación, presentado hoy en la Diputación Provincial de Huelva incluye actuaciones musicales, actividades tradicionales, atracciones, gastronomía y un dispositivo especial de servicios para garantizar la seguridad y accesibilidad de todos los asistentes.

El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha destacado que este será “el año de la consolidación” de la Feria de Día, que crece en popularidad y amplía su presencia a nuevos espacios como los jardines de Lourdes, la calle Ancha, la plaza Pérez Pastor y el Paseo de la Ría. Un total de nueve establecimientos participan en esta iniciativa, con veinticuatro actuaciones programadas, entre charangas, grupos y DJ’s.

En la Feria de Noche, el recinto ferial acogerá un cartel de conciertos que reúne a artistas como Marta Soto, Laura Gallego, Rocío Orta, Menta y Romero, El Rincón de María, Del Juré y la Chirigota del Selu. Además, como novedad, se estrenará un escenario renovado que integrará las actuaciones en directo con sesiones de DJ para alargar la fiesta hasta la madrugada.

La programación incluye el tradicional Día del Niño, mañana miércoles 13, con atracciones a precios reducidos y la prueba del alumbrado, así como citas clásicas como los Gigantes y Cabezudos, la cucaña o la procesión de la Virgen del Carmen, acompañada de fuegos artificiales.

Todas las casetas tendrán acceso gratuito y, entre las medidas especiales, se contempla la reducción del sonido de 20:00 a 22:00 horas para ofrecer un entorno más accesible a personas con autismo. También habrá un Punto Violeta para la prevención y atención de posibles casos de violencia de género y un servicio de autobuses lanzadera que conectará distintas zonas de la localidad con el recinto ferial.

La diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha subrayado que Punta Umbría “no es solo un lugar sinónimo de luz, vida y alegría, sino que va más allá y se convierte en una experiencia”. En la misma línea, el presidente de Apyme Punta Umbría, Manuel del Río, ha resaltado que la programación “enriquece la oferta turística y supone un impulso para el tejido empresarial y hotelero”.