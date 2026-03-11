CSIF protesta en Isla Cristina contra la privatización de los servicios de Puertos de Andalucía

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha concentrado este miércoles en el Puerto Deportivo de Isla Cristina para mostrar su rechazo a la posible privatización de los servicios de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA). La movilización forma parte de una serie de protestas que se están desarrollando en distintos puertos andaluces.

El sindicato, mayoritario en el Comité Intercentros de la Agencia, ha denunciado la intención de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de aumentar la participación privada en la gestión de estos servicios, una medida que, a su juicio, agravaría la precariedad laboral que ya sufren los trabajadores.

CSIF sostiene que la plantilla lleva años soportando recortes y condiciones laborales desfavorables pese al aumento de la actividad en los puertos andaluces. En este sentido, ha advertido de que existe un déficit estructural de personal cercano al 30 % durante todo el año.

Según el sindicato, esta falta de personal provoca una sobrecarga de trabajo que repercute directamente en la salud física y mental de los empleados. Además, denuncia que muchas bajas médicas no se cubren, lo que incrementa aún más la presión sobre el resto de la plantilla.

La organización sindical ha criticado también que la administración solo contemple refuerzos de personal durante la temporada estival, cuando la necesidad de trabajadores se mantiene durante todo el año.

Durante la concentración se ha leído un manifiesto en el que se reclama la retirada de cualquier intento de privatización y la mejora de las condiciones laborales en la Agencia Pública de Puertos.

Entre las principales demandas del sindicato figura la negociación inmediata de un nuevo convenio colectivo, ya que el actual fue firmado hace casi veinte años. También exigen la implantación de un Plan de Igualdad efectivo que evite situaciones de discriminación salarial entre trabajadores.

CSIF reclama además mejoras retributivas, el reconocimiento de determinados pluses y la creación de un sistema de carrera profesional que permita dignificar los salarios del personal.

El sindicato también ha denunciado la inestabilidad laboral que afecta a numerosos trabajadores fijos discontinuos y eventuales, algunos de los cuales encadenan contratos de entre tres y siete meses durante años.

Por último, la central sindical ha advertido de que muchos trabajadores de la Agencia, incluida la policía portuaria, desempeñan sus funciones en entornos peligrosos sin protocolos claros de actuación, sin formación específica y sin los medios de protección adecuados.