CSIF denuncia la “precariedad” de la Policía Local de Valverde y exige al Ayuntamiento soluciones urgentes

El sindicato CSIF ha instado al Ayuntamiento de Valverde del Camino a poner fin a la situación de “precariedad” que, según denuncia, atraviesa la Policía Local del municipio debido a la falta de soluciones ante el conflicto laboral existente.

Desde el sector de Administración Local de CSIF Huelva advierten de que la escasez de efectivos y la ausencia de medidas por parte del consistorio están repercutiendo directamente en la atención a la ciudadanía. En este sentido, señalan que los agentes se ven obligados a realizar turnos unipersonales, lo que supone “un riesgo para su seguridad” y dificulta la correcta prestación del servicio.

El sindicato asegura que la plantilla ha mostrado desde el inicio su disposición al diálogo, presentando propuestas y escritos formales con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita normalizar la situación. Sin embargo, denuncian que hasta la fecha no ha habido respuesta por parte del equipo de Gobierno, lo que ha provocado un agravamiento del conflicto.

Asimismo, CSIF ha indicado que determinados servicios y eventos están siendo asumidos por otros cuerpos como Protección Civil o la Guardia Civil, subrayando que, aunque respetan su labor, no cuentan con las mismas competencias que la Policía Local en ámbitos como la regulación del tráfico o la intervención inmediata en el entorno urbano.

Desde la propia plantilla insisten en que esta situación “no responde a una falta de compromiso de los agentes”, sino a la falta de soluciones por parte de la administración local pese a los intentos de acercamiento.

Por ello, el sindicato reclama al Ayuntamiento la adopción de medidas urgentes que garanticen tanto la seguridad de los agentes como una atención adecuada a los vecinos, reiterando su disposición a negociar para alcanzar una solución “justa, legal y estable” que permita recuperar la normalidad del servicio.