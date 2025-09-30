El CPA ‘Santa María de la Bella’ de Lepe presenta su programación de otoño con actividades para mayores

El Centro de Participación Activa (CPA) “Santa María de la Bella” ha dado a conocer su calendario de actividades para este otoño, diseñado especialmente para los mayores del municipio y que se desarrollará desde el mes de octubre hasta las fiestas navideñas.

La programación arrancará el próximo viernes 3 de octubre con la celebración de la III Gala Provincial de los Centros de Participación Activa “Mayores con Arte”, que tendrá lugar en el Teatro Municipal. A continuación, del 4 al 9 de octubre, se realizará un viaje cultural a Valencia, mientras que el día 31 está prevista una visita a Doñana.

En noviembre, las propuestas incluyen una convivencia de los grupos de baile, una ruta de senderismo a Paymogo el día 19 y una zambomba navideña el 27. Ya en diciembre, el día 10 se organizará una excursión para conocer los belenes y alumbrados de Huelva y, como colofón, el almuerzo navideño del día 18.

La teniente de alcalde Mariana Otero ha señalado que se trata de un programa pensado para fomentar la convivencia y la participación activa de los mayores. Asimismo, ha recordado que las inscripciones para los talleres del CPA permanecerán abiertas hasta el próximo 17 de octubre.