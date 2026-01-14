Costas se compromete a tener en marzo los pliegos del proyecto integral para la regeneración del litoral de Isla Cristina

El Ayuntamiento de Isla Cristina y el Gobierno de España continúan avanzando en la búsqueda de una solución definitiva a los problemas del litoral isleño. El alcalde, Jenaro Orta, ha valorado de forma muy positiva la reunión de trabajo mantenida este martes en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la que Costas se ha comprometido a tener concluidos en el mes de marzo los pliegos para el contrato del proyecto integral de protección y regeneración del litoral.

Según ha señalado Orta, el encuentro ha servido para reforzar el compromiso del Gobierno con una actuación estructural y duradera. “Me voy con muy buen sabor de boca porque hay un compromiso firme para avanzar hacia una solución definitiva, que es lo que Isla Cristina necesita y lo que espera la ciudadanía”, ha afirmado el alcalde.

En la reunión también han participado la directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro; el subdirector general para la Protección de la Costa, Fernando Pérez; y el director del Gabinete de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, José Fiscal. El encuentro se enmarca en un proceso de trabajo continuado entre ambas administraciones, que incluye reuniones previas y un contacto permanente a través de la Subdelegación del Gobierno en Huelva para coordinar las actuaciones en el litoral.

Durante el encuentro se confirmó que el proyecto no se limitará al retranqueo o reordenación del paseo marítimo, sino que incorporará soluciones estructurales destinadas a estabilizar las playas y frenar el retroceso del litoral a largo plazo. El alcalde subrayó que el objetivo es garantizar actuaciones que perduren en el tiempo y beneficien al conjunto de la ciudadanía.

Orta trasladó además la preocupación municipal por los efectos de los temporales que se vienen sucediendo en los últimos años y el esfuerzo que está realizando el Ayuntamiento con recursos propios para proteger el paseo marítimo y la zona urbana colindante mientras se culmina la tramitación del proyecto estatal. En este contexto, solicitó que se estudien medidas provisionales de cara al próximo verano.

Desde la Secretaría de Estado se explicó que estas actuaciones temporales se valorarán una vez se disponga de todos los informes técnicos sobre el estado actual de las playas y en función de la evolución de los temporales durante el invierno, priorizando siempre soluciones eficaces que no queden obsoletas cuando se ejecute la obra definitiva.

Otro de los asuntos abordados fue la posible declaración de Isla Cristina como Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil, una medida que permitiría al Ayuntamiento acceder a recursos adicionales para afrontar las actuaciones de emergencia y reforzar soluciones intermedias hasta la ejecución del proyecto integral.

El Gobierno también trasladó su intención de desplazarse a Isla Cristina una vez finalizados los pliegos, con el fin de presentar públicamente el proyecto mediante material gráfico y explicar a la ciudadanía el alcance de las actuaciones previstas.

El alcalde ha reiterado que la defensa del litoral es una prioridad absoluta para el Ayuntamiento y ha asegurado que se seguirá trabajando de forma coordinada con el resto de administraciones para proteger las playas, el paseo marítimo y el bienestar de la ciudadanía hasta que la solución definitiva sea una realidad.