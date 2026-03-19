Cortes de tráfico en la N-433 por obras de rehabilitación del firme en Rosal de la Frontera

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando obras de emergencia para la rehabilitación del firme en la carretera N-433, concretamente en el entorno de la intersección con la A-495, en el término municipal de Rosal de la Frontera.

La actuación consiste en el fresado de seis centímetros del pavimento bituminoso existente y su posterior reposición con mezcla bituminosa en caliente del mismo espesor, con el objetivo de mejorar el estado de la vía y garantizar la seguridad de la circulación.

Como consecuencia de estos trabajos, la intersección permanecerá cerrada al tráfico los días jueves 19 y lunes 23 de marzo, en horario de 9:00 a 19:00 horas.

Durante el desarrollo de las obras, se han establecido itinerarios alternativos para minimizar las afecciones al tráfico. En el caso de los vehículos ligeros, podrán utilizar el viario urbano como alternativa.

Para el tráfico pesado, los desvíos dependerán del sentido de circulación. Los vehículos que circulen por la A-495 en dirección a la N-433 sentido Aracena deberán utilizar las carreteras A-496, HU-7104, N-435 y N-433. Por su parte, los que se dirijan hacia Portugal deberán tomar la HU-7401 hasta Paymogo y continuar por la HU-7400 hasta la frontera.

Asimismo, los vehículos que circulen por la N-433 en dirección a la autovía A-49 deberán hacerlo a través de la N-435.

El Ministerio recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación y respetar la señalización provisional habilitada durante la ejecución de las obras.