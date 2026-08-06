Cortegana viaja a la Edad Media

Cortegana se prepara para vivir desde este jueves una de las citas más esperadas del calendario estival de la provincia. Las Jornadas Medievales regresan con cuatro días de actividad ininterrumpida en los que el municipio serrano dejará atrás el siglo XXI para sumergirse en un viaje al Medievo.

El castillo y el casco histórico volverán a convertirse en el epicentro de una programación que reunirá espectáculos de calle, recreaciones históricas, música, teatro, pasacalles, animación, talleres, exhibiciones de combate y un amplio mercado de artesanía y gastronomía.

La edición de este año gira en torno al lema 'La captura del eclipse', una temática inspirada en un episodio histórico que servirá de hilo conductor para buena parte de las representaciones y actividades que se desarrollarán durante el fin de semana.

A lo largo de estos cuatro días, vecinos y visitantes podrán encontrarse con caballeros, mercaderes, artesanos, músicos y personajes de época que recorrerán las calles de la localidad, ofreciendo una experiencia inmersiva que cada verano atrae a miles de personas hasta la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Las Jornadas Medievales de Cortegana se han consolidado como uno de los grandes eventos culturales y turísticos de la provincia de Huelva. Su capacidad para combinar patrimonio, historia, ocio y gastronomía convierte cada edición en un importante revulsivo para la economía local, con una elevada ocupación en alojamientos y una notable afluencia de visitantes.

La inauguración oficial marcará esta tarde el inicio de una programación que se prolongará hasta el domingo y que volverá a situar a Cortegana como uno de los principales referentes nacionales en recreaciones históricas medievales.