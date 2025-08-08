Cortegana revive su historia con las espectaculares XXVIII Jornadas Medievales: un plan imprescindible este fin de semana

Desde la inauguración oficial, presidida por el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, acompañado del diputado José Carlos Roda, y con la presencia de la alcaldesa y diputada provincial María Martín, quedó claro que estas Jornadas Medievales son mucho más que un simple evento cultural. Son la viva expresión de un pueblo que ha sabido preservar con orgullo su identidad y convertir su legado en un motor de futuro, turismo y desarrollo.

Cortegana, enclavada entre colinas y coronada por su majestuoso castillo, se transforma durante estos días en un crisol de sensaciones y emociones. Calles empedradas se llenan de coloridos puestos de artesanía y gastronomía, donde se puede degustar desde el tradicional pan de higo hasta embutidos y quesos artesanales. Los aromas de hierbas, especias y el fuego de las forjas evocan el espíritu de la época.

Medievales de Cortegana 2025 / Fotografía: Diputación Provincia de Huelva.

El visitante queda atrapado por el encanto de las representaciones teatrales y los espectáculos de calle, donde trovadores narran antiguas gestas y poetas entonan romances al caer la tarde. Las justas y combates de espadas, llenos de destreza y pasión, hacen vibrar a grandes y pequeños. Talleres de oficios tradicionales, desde la cerámica hasta la herrería, permiten asomarse a un modo de vida ancestral con las manos en la masa.

No puede faltar la visita al imponente castillo de Cortegana, una fortaleza que domina el valle y ofrece un viaje real y palpable a la Edad Media. Allí, los relatos de caballeros y princesas, batallas y conquistas se mezclan con la brisa que susurra entre sus muros centenarios.

Estas Jornadas no solo recuperan una época, sino que generan comunidad y dinamizan la economía local. El evento atrae a miles de visitantes, que encuentran en Cortegana un refugio donde el tiempo se detiene para dejar espacio a la historia vivida, contada y celebrada. La provincia de Huelva demuestra así su compromiso con iniciativas genuinas que nacen del corazón de sus pueblos y que hacen brillar su riqueza cultural más allá del calendario estival.

Medievales de Cortegana 2025 / Fotografía: Diputación Provincia de Huelva.

Para quien busque sumergirse en un entorno que combina historia, cultura y diversión, Cortegana ofrece este fin de semana un viaje al pasado que alimenta el alma y despierta la imaginación. Desde los primeros acordes de laúd hasta el último espectáculo nocturno, la invitación es clara: venir a Cortegana y dejarse llevar por la magia de sus Jornadas Medievales, donde cada piedra, cada gesto y cada sonrisa cuentan una historia que merece ser vivida.

No lo dudes, este fin de semana Cortegana te espera para que formes parte de su legado y te conviertas en protagonista de un relato milenario lleno de vida, pasión y tradición. ¡No faltes!