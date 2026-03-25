Cortegana inicia la rehabilitación del porche de la Iglesia del Divino Salvador

El Ayuntamiento de Cortegana ha iniciado las obras de rehabilitación del porche de la Iglesia del Divino Salvador, un enclave que llevaba años en desuso y presentaba un notable estado de deterioro.

La intervención tiene como objetivo recuperar este espacio de alto valor patrimonial y estético, poniéndolo nuevamente al servicio de vecinos y visitantes, al tiempo que se actúa sobre los problemas de filtraciones que afectaban a la estructura del templo, garantizando así su adecuada conservación.

Desde el Consistorio han destacado la importancia de esta actuación, que no solo contribuye a preservar el patrimonio histórico del municipio, sino que también mejora uno de los espacios más emblemáticos de Cortegana.

Asimismo, el Ayuntamiento ha querido agradecer la colaboración de la Parroquia del Divino Salvador y, especialmente, la implicación de su párroco, Antonio Lucena Cerero, cuyo apoyo ha sido clave para el desarrollo de este proyecto.

Con esta iniciativa, Cortegana da un paso más en la puesta en valor de su patrimonio, reforzando su atractivo cultural y turístico.