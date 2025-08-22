Corte de tráfico en la Avenida del Rompido de Cartaya por una avería en la red de agua

El Ayuntamiento de Cartaya ha comunicado este viernes el corte de tráfico en la Avenida del Rompido, a la altura del Centro de Salud, debido a una avería registrada en la red de abastecimiento de agua. La incidencia obliga a mantener cerrada la vía mientras se llevan a cabo las labores necesarias para restablecer el servicio con normalidad.

La empresa concesionaria, Aqualia, ha desplegado a su equipo técnico en la zona para acometer la reparación con la mayor celeridad posible. Desde el Consistorio se ha pedido comprensión a la ciudadanía y se ha agradecido la colaboración de los vecinos ante las molestias ocasionadas por la incidencia.

El tráfico permanecerá desviado hasta nuevo aviso, por lo que se recomienda a los conductores utilizar itinerarios alternativos mientras duren los trabajos.