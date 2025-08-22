Corte de tráfico en la Avenida del Rompido de Cartaya por una avería en la red de agua
El Ayuntamiento informa que la empresa Aqualia trabaja ya en la reparación y que la vía permanecerá cerrada hasta nuevo aviso
El Ayuntamiento de Cartaya ha comunicado este viernes el corte de tráfico en la Avenida del Rompido, a la altura del Centro de Salud, debido a una avería registrada en la red de abastecimiento de agua. La incidencia obliga a mantener cerrada la vía mientras se llevan a cabo las labores necesarias para restablecer el servicio con normalidad.
La empresa concesionaria, Aqualia, ha desplegado a su equipo técnico en la zona para acometer la reparación con la mayor celeridad posible. Desde el Consistorio se ha pedido comprensión a la ciudadanía y se ha agradecido la colaboración de los vecinos ante las molestias ocasionadas por la incidencia.
El tráfico permanecerá desviado hasta nuevo aviso, por lo que se recomienda a los conductores utilizar itinerarios alternativos mientras duren los trabajos.