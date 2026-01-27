Cortada al tráfico la HU-9115 entre Zufre y El Castillo de las Guardas por las fuertes lluvias

La carretera HU-9115, en el tramo que conecta Zufre (Huelva) con El Castillo de las Guardas (Sevilla), permanece cortada totalmente al tráfico a la altura del punto kilométrico 5+500 como consecuencia de las fuertes precipitaciones acumuladas en los últimos días en la zona.

Según ha informado la Diputación de Huelva, el tramo afectado se encuentra debidamente señalizado y los técnicos y operarios provinciales trabajan ya en la adopción de una solución de emergencia con el objetivo de restablecer la seguridad y la circulación lo antes posible. Desde la institución provincial se recomienda a los conductores extremar la precaución y utilizar itinerarios alternativos hasta la reapertura de la vía.