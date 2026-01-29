Cortada al tráfico la calle del Sol en Valverde del Camino por riesgo de derrumbe de una vivienda

El Ayuntamiento de Valverde del Camino ha anunciado el corte total de la calle del Sol, tanto para el tráfico de vehículos como para peatones, ante el riesgo de derrumbe de una vivienda hacia la vía pública.

La medida, adoptada por motivos de seguridad, permanecerá activa mientras persista el peligro detectado. Según ha informado el Consistorio a través de sus redes sociales, solo podrán acceder a la calle los vecinos y vecinas que residan en ella, y únicamente desde la zona de la calle del Sol en su confluencia con el Barrio Viejo.

Desde el Ayuntamiento se ha hecho un llamamiento a la prudencia y se ha agradecido la comprensión y colaboración de la ciudadanía ante una actuación preventiva destinada a garantizar la seguridad de las personas.

Los servicios municipales continúan evaluando la situación para determinar las actuaciones necesarias y restablecer la normalidad en cuanto sea posible.