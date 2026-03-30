Cortada al tráfico la A-5050 entre Punta Umbría y El Portil por el festival ‘La Punta’

El tramo de la carretera A-5050 que conecta Punta Umbría con El Portil permanece cortado al tráfico desde hoy debido a los preparativos del festival ‘La Punta’. La restricción afecta al tramo comprendido entre las avenidas Clayton y Sundheim, en la zona de El Calé.

El corte, que se prolongará hasta el próximo 15 de abril, responde a la instalación de la carpa principal donde se desarrollarán distintas actividades del evento. Como alternativa, se ha habilitado un desvío para vehículos a través de la Avenida del Decano.

El festival reunirá en la localidad a más de 6.500 estudiantes portugueses entre el 6 y el 12 de abril, por lo que desde la organización y las autoridades se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación ante las posibles molestias derivadas de esta medida.