Cortada la entrada a Aracena por la HU-8105 durante dos días por obras de mejora del firme

La entrada a Aracena por la carretera provincial HU-8105 permanecerá cortada al tráfico durante dos días debido a las obras de rehabilitación del firme que se están ejecutando en esta vía.

La actuación forma parte del Plan de Inversiones en otras Infraestructuras (Vías Públicas) y afecta al tramo urbano comprendido entre los puntos kilométricos 30+412 y 32+766.

En esta primera fase de los trabajos, el corte se realizará en el tramo situado entre la entrada a Aracenilla y la primera glorieta de acceso a Aracena, concretamente entre los puntos kilométricos 30+412 y 30+535.

Las restricciones al tráfico estarán vigentes el lunes 1 de junio entre las 8:30 y las 13:30 horas y el miércoles 3 de junio entre las 8:30 y las 13:00 horas. Fuera de estos horarios la circulación se mantendrá abierta sin restricciones.

Mientras permanezca cerrado este acceso, los conductores deberán utilizar como itinerarios alternativos las carreteras HU-8121 y N-433.

Las obras tienen como finalidad mejorar el estado del firme y reforzar la seguridad vial en uno de los principales accesos al municipio serrano. Por ello, se recomienda a los usuarios planificar sus desplazamientos con antelación y prestar atención a la señalización habilitada durante el desarrollo de los trabajos.