Cortada la A-496 entre Calañas y Sotiel Coronada por la romería de la Virgen de la Coronada

La carretera A-496 permanecerá cortada al tráfico el próximo lunes 6 de abril en el tramo comprendido entre el Puente de Sotiel Coronada y Calañas, con motivo de la celebración de la Romería de Nuestra Señora de la Coronada. El corte afectará al tramo entre los puntos kilométricos 8,9 y 17,8 y se mantendrá desde las 11:00 hasta las 21:00 horas.

Esta medida se repetirá el día 19 de abril con motivo de ‘La Llevada’, uno de los momentos más destacados de estas fiestas en honor a la patrona de Calañas, que cada año congrega a numerosos fieles y visitantes en la zona.

Para facilitar la circulación y garantizar la seguridad, ya se han instalado señales informativas en distintos accesos, como la A-478 desde Zalamea la Real, la carretera HU-4100, así como en la propia A-496 desde Valverde del Camino y Cabezas Rubias. Desde la organización se solicita la colaboración ciudadana y se recomienda planificar los desplazamientos con antelación.