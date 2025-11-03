Corrales se prepara para correr por la diabetes en la IV Carrera Solidaria organizada por Dulces Unidos

La localidad de Corrales, en el municipio de Aljaraque, volverá a vestirse de deporte y solidaridad este domingo con la celebración de la IV Carrera Solidaria por la Diabetes, organizada por la Asociación Dulces Unidos con la colaboración del Ayuntamiento de Aljaraque.

La cita, que arrancará a las 11:00 horas desde la Plaza Rutherford, contará con un recorrido de cinco kilómetros combinando tramos de asfalto y tierra. Los participantes podrán elegir entre distintas modalidades —running, marcha nórdica, caminata o carrera con mascota—, fomentando así la participación de personas de todas las edades y condiciones físicas.

Durante la presentación del evento, el alcalde de Aljaraque, Adrián Cano, junto a la concejala de Deportes, Leticia Villegas, y los representantes de Dulces Unidos, Cinta Santana (presidenta) y Faustino Rodríguez (vicepresidente), destacaron la importancia de esta iniciativa que une deporte, concienciación y solidaridad.

Cano subrayó que “es un placer colaborar con Dulces Unidos en actividades que fomentan la vida saludable, visibilizan la diabetes y, sobre todo, ayudan a recaudar fondos para su investigación. Siempre estaremos del lado de quienes luchan por mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad”.

Además de la carrera, la jornada contará con un ambiente festivo con charanga de El Mosquito, animación a cargo de Patri y Gonzalo, un desfile del Club Seat 600 Costa de la Luz y la actuación del cantante Iván Arza.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la web www.croniussport.es o presencialmente en la tienda Ibhola Trail Running (calle Alcalde José Rodríguez González, 14, Corrales). Todo lo recaudado se destinará íntegramente a la Fundación DiabetesCERO, dedicada a la investigación de la cura de la diabetes, y a la propia asociación Dulces Unidos.

Con esta carrera, Corrales vuelve a demostrar que el deporte puede ser una herramienta poderosa para unir a la comunidad, fomentar hábitos saludables y apoyar causas solidarias que mejoran la vida de muchas personas.