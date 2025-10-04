El cordobés Juan Martín Moreno gana el Concurso Nacional de Corte de Jamón de Corteconcepción

El cortador Juan Martín Moreno, natural de Villanueva de Córdoba, se ha proclamado este sábado vencedor del XII Concurso Nacional de Cortadores y Cortadoras de Jamón de Corteconcepción, uno de los eventos más prestigiosos del sector, reconocido en 2022 por la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón (ANCJ) como el mejor de España.

Gracias a su triunfo, Martín Moreno obtiene el pase directo a la final del Campeonato de España, que se celebrará en 2026 en la comarca cordobesa de El Valle de los Pedroches. El segundo puesto ha sido para Francisco Javier García Pérez, de Aracena, que además ha recibido el Premio al Plato más Creativo, mientras que el tercer lugar ha recaído en Francisco Sánchez Rey, de Fuentes de León (Badajoz).

El concurso, celebrado en la pista polideportiva de Corteconcepción, reunió a ocho profesionales procedentes de distintos puntos del país y congregó a centenares de personas. Los participantes fueron seleccionados por un comité especializado y tuvieron que demostrar su destreza en aspectos como el estilo y vestimenta, la limpieza y presentación, la rectitud del corte, el rendimiento de la pieza o la creatividad en el emplatado.

En esta edición se utilizaron jamones de bellota 100% ibéricos de la Denominación de Origen Protegida Jabugo, aportados por Jamones Eíriz, patrocinador principal del evento. Se trata del único concurso en España que trabaja con piezas de esta denominación, lo que refuerza su prestigio y calidad.

La entrega de premios contó con la presencia del alcalde de Corteconcepción, Javier Ginés, el patrocinador Domingo Eíriz, el alcalde de Santa Ana la Real, Guillermo Díaz, y la diputada provincial de Cultura, Gracia Baquero.

El ganador recibió una tabla jamonera Afinox valorada en 1.000 euros, mientras que el segundo clasificado obtuvo otro modelo S20 de la misma marca y un juego de cuchillos 3 Claveles. Todos los concursantes fueron obsequiados con cuchillos profesionales, vino de Bodegas Díaz y un diploma acreditativo.

Organizado por el Ayuntamiento de Corteconcepción, con la colaboración de la Diputación Provincial de Huelva y la certificación oficial de la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón, el certamen consolida al municipio serrano como un referente nacional en el mundo del ibérico y en la promoción de la cultura del jamón.