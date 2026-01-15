El Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento dona cuatro vehículos a Bomberos Unidos sin Fronteras

El Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento ha donado cuatro vehículos de su flota a la organización Bomberos Unidos sin Fronteras (BUSF), una iniciativa que une cooperación institucional e internacional y permitirá reforzar la respuesta ante emergencias en distintos países de América Latina.

El presidente del Consorcio, José María Pérez, ha destacado que esta donación supone “un orgullo”, ya que posibilita colaborar con una ONG que desarrolla una labor altruista fundamental fuera de nuestras fronteras. Los vehículos, sustituidos tras la reciente renovación de la flota provincial, ya no se utilizan en Huelva, pero se encuentran en condiciones óptimas para seguir prestando servicio en contextos donde los medios de extinción son más limitados.

En concreto, se han entregado dos vehículos ligeros, con depósitos de 500 litros y bomba de extinción, especialmente útiles para actuar en zonas de difícil acceso, y otros dos camiones con bombas rurales pesadas, con capacidad para hasta 3.000 litros de agua y preparados para intervenciones tanto en exteriores como en interiores. Pérez ha recordado que estos medios fueron esenciales en los inicios del Consorcio en la provincia y que ahora podrán desempeñar un papel similar en los países de destino.

Por su parte, el presidente de Bomberos Unidos sin Fronteras, Antonio Nogales, ha mostrado su satisfacción por una donación que considera “una enorme alegría” y ha subrayado el valor que estos recursos tienen en los proyectos de cooperación que la organización desarrolla en distintos países. Según ha explicado, dos de los vehículos se enviarán a Guatemala durante el primer trimestre del año, mientras que los otros dos tendrán como destino la República Dominicana y Perú, donde BUSF mantiene presencia permanente.

El envío de los vehículos irá acompañado de una formación específica para el uso y mantenimiento de los mismos, garantizando su sostenibilidad y una larga vida útil. Nogales ha señalado que la experiencia de la organización demuestra que estos camiones pueden llegar a duplicar el tiempo de servicio que tuvieron en España, debido a su alto valor operativo y al cuidado con el que se emplean en los países receptores.

Para asegurar un uso adecuado, el Consorcio y Bomberos Unidos sin Fronteras han firmado un acuerdo de seguimiento que permitirá supervisar la gestión y el aprovechamiento de los vehículos donados. Desde BUSF se ha agradecido especialmente el respaldo continuado de la Diputación de Huelva, que desde hace más de una década apoya proyectos de ayuda humanitaria y cooperación internacional en el ámbito de la formación y la respuesta ante catástrofes.

Con esta iniciativa, la provincia de Huelva refuerza su compromiso solidario más allá de sus fronteras, contribuyendo a mejorar la seguridad y la capacidad de intervención de comunidades que afrontan emergencias con recursos limitados y demostrando que la cooperación internacional también puede partir del ámbito local.