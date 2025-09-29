La Consejería de Agricultura invierte más de un millón de euros en Trigueros para reparar daños por lluvias

Los efectos de las intensas lluvias registradas en los últimos meses continúan siendo atendidos por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, que mantiene activos los trabajos de reparación y mejora en zonas afectadas de Trigueros.

El delegado territorial del ramo, Álvaro Burgos, ha visitado recientemente los caminos del Pozancón y la Guijarrosa, donde se han destinado 76.986,35 euros, así como los arroyos del Salinero y Canillas, que cuentan con un presupuesto de 933.212,57 euros. Durante la visita, Burgos supervisó la evolución de los arreglos y el estado de las infraestructuras.

"En el caso de los caminos que por las últimas DANAS quedaron rotos o intransitables, es fundamental su arreglo y mejora para facilitar el tránsito de los agricultores a sus explotaciones", señaló el delegado.

Por su parte, Burgos explicó que el cauce del Arroyo Salinero, que desemboca cerca de San Juan del Puerto, provocaba inundaciones en fincas y zonas urbanas: "Con las actuaciones que estamos llevando a cabo pretendemos disminuir los riesgos de inundación referidos y garantizar la seguridad de los vecinos y los cultivos".

Los trabajos incluyen el acondicionamiento de caminos rurales, limpieza y encauzamiento de arroyos, así como medidas para prevenir futuras inundaciones. La Consejería reafirma su compromiso con la protección del medio rural y la seguridad de agricultores y habitantes de la comarca.