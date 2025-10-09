Avanzan los trabajos previos para la construcción de una nueva glorieta en Villablanca

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, ha iniciado hace aproximadamente un mes los trabajos previos a la construcción de una nueva glorieta en la carretera de acceso a Villablanca, en Huelva, con una inversión cercana a los 485.575 euros. La actuación se centra en el punto kilométrico 8,2 de la A-499, en la intersección con un camino rural y un vial del casco urbano del municipio, considerada como un punto de riesgo para la circulación.

Durante esta fase inicial, se están asegurando los servicios de agua, electricidad y telefonía para garantizar que la futura glorieta pueda ejecutarse sin interferencias en las infraestructuras existentes. Según ha explicado el delegado del Gobierno andaluz, José Manuel Correa, la obra “era muy necesaria en una intersección considerada peligrosa y con esta actuación vamos a eliminar ese peligro, además de ser un ejemplo del compromiso del Gobierno andaluz con la seguridad vial y el mantenimiento de la red de carreteras autonómicas”.

La visita a los trabajos contó también con la presencia del delegado territorial de Fomento, Jaime Pérez, el alcalde de Villablanca, José Manuel Zamora, el teniente de alcalde, Manuel Abreu, el jefe del Servicio de Carreteras, Ismael Rodríguez, y la responsable de obras de la empresa Conacon, Mª Ángeles Jiménez.

La nueva glorieta, una vez finalizada, permitirá mejorar la seguridad y la fluidez del tráfico en esta zona de acceso al municipio, ofreciendo una solución a un punto conflictivo que afecta a vecinos y conductores que circulan por la A-499.