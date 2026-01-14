Comienzan las obras de modernización de la lonja del puerto pesquero de Ayamonte con una inversión cercana al medio millón de euros

Las obras de reforma y ampliación de la lonja del puerto pesquero de Ayamonte ya están en marcha con el objetivo de dotar a estas instalaciones de mayor funcionalidad y adaptarlas a las necesidades actuales del sector. La actuación cuenta con una inversión de cerca de 470.000 euros y un plazo de ejecución estimado de seis meses, durante los cuales se mantendrá la actividad habitual de la lonja.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado los trabajos junto al alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, y ha destacado que se trata de una remodelación integral fruto del diálogo con el sector pesquero y de la atención a reivindicaciones históricas. Según ha señalado, las obras se desarrollarán de forma compatible con la subasta y comercialización del pescado, garantizando el cumplimiento de todas las exigencias técnico-sanitarias.

El proyecto contempla no solo la rehabilitación del edificio actual, sino también su ampliación hacia la fachada norte. La intervención permitirá reorganizar el funcionamiento interno de la lonja, con una rotación del sentido de la actividad que situará la zona de carga del producto subastado en el muelle más estable. Asimismo, se mejorarán las oficinas y la sala de comercialización, con una nueva distribución de la planta baja, renovación de revestimientos, carpintería y un pintado completo.

Entre las actuaciones previstas se incluye también la demolición de un anexo existente para su reconstrucción con mayor superficie, donde se ubicarán nuevos aseos y un almacén de cajas con acceso exterior. Además, se construirá un altillo que ocupará más de un tercio de la superficie de la planta baja y se modificará la disposición de los huecos en las fachadas para optimizar la coordinación de los trabajos diarios.

Por su parte, el alcalde de Ayamonte ha subrayado que esta actuación permitirá modernizar la lonja y mejorar los servicios y condiciones tanto para los trabajadores como para los usuarios, destacando la importancia del sector pesquero como pilar de la economía local.

El puerto de Ayamonte desarrolla una intensa actividad pesquera, náutico-recreativa y de transporte de pasajeros. La flota local cuenta con una treintena de embarcaciones y desde 2019 el volumen medio de pesca fresca desembarcada ha ido en aumento, alcanzando cerca de 1.900 toneladas en 2024. A ello se suma el tráfico marítimo con Portugal y la actividad deportiva, consolidando al puerto como un motor económico y de empleo para el municipio y la comarca.