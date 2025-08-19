Comienzan las obras de mejora del Camino del Melero en Valverde del Camino

Valverde del Camino ha iniciado las obras de acondicionamiento del Camino “El Melero”, una vía rural que da acceso a numerosos núcleos residenciales y zonas rurales del municipio. El proyecto, financiado a través del Plan Itinere Rural de la Junta de Andalucía con fondos europeos y gestionado por el Ayuntamiento, supone una inversión cercana a los 125.000 euros.

Los trabajos incluyen la estabilización del firme, mejoras en bases y subbases, obras de drenaje, acondicionamiento de cunetas y la instalación de señalización vertical, con el objetivo de reforzar la seguridad y la conectividad de la zona.

Desde el Ayuntamiento destacan que estas actuaciones forman parte de un plan más amplio para garantizar que los caminos rurales de Valverde cuenten con infraestructuras seguras y funcionales, facilitando la vida cotidiana de las familias que dependen de estas vías.

Con esta intervención, la localidad da un paso más en su apuesta por mantener los accesos rurales en óptimas condiciones, combinando eficiencia, seguridad y bienestar para sus vecinos.