Comienzan las obras del Centro de Día para mayores en Nuevo Portil

El Ayuntamiento de Cartaya ha anunciado el inicio de las obras del futuro Centro de Día para personas mayores en Nuevo Portil, un proyecto largamente esperado que contará con 40 plazas y una inversión total de más de 656.000 euros. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, financiará el 87% de la actuación con cargo a fondos europeos.

El alcalde, Manuel Barroso, ha visitado los trabajos acompañado por el concejal de Núcleos Costeros, José María Brito, y el edil de Urbanismo, Alfonso Martín. En su intervención, Barroso ha agradecido “la respuesta de la Junta, que ha atendido las gestiones del Ayuntamiento para desbloquear este proyecto, que llevaba años abandonado, y que ahora ponemos en marcha para dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos y vecinas de la zona”.

El regidor ha adelantado que, si se cumplen los plazos previstos, el centro estará operativo en el plazo de un año, convirtiéndose en un recurso clave para mejorar la atención y la calidad de vida de las personas mayores de Nuevo Portil.

El nuevo equipamiento supondrá, además, un impulso en materia social para este núcleo costero, al ofrecer un espacio adaptado y especializado en el cuidado y bienestar de los mayores, consolidando así un servicio muy esperado por la ciudadanía.